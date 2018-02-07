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Минфин разметил гривневые ОВГЗ на 5,2 млрд гривен
09:33 07.02.2018 |
Министерство финансов 6 февраля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5 237,012 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные министерства, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 2 028,756 млн гривен под 16,50% годовых, со сроком обращения 168 дней на 2 214, 568 млн гривен под 16,50% годовых, со сроком обращения 259 дней на 903,387 млн гривен под 16,48% годовых, и со сроком обращения 336 дней на 90, 299 млн гривен под 16,40% годовых.
|Номер аукциона
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000200158
|Доразмещение UA4000200166
|Доразмещение UA4000176093
|Доразмещение UA4000178891
|Доразмещение UA4000196620
|Доразмещение UA4000200174
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|06.02.2018
|06.02.2018
|06.02.2018
|06.02.2018
|06.02.2018
|06.02.2018
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|07.02.2018
|07.02.2018
|07.02.2018
|07.02.2018
|07.02.2018
|07.02.2018
|Срок оплаты процентов
|25.04.2018
|11.07.2018
|18.07.2018
|25.07.2018
|Срок оплаты процентов
|24.10.2018
|09.01.2019
|16.01.2019
|23.01.2019
|Срок оплаты процентов
|17.07.2019
|24.07.2019
|Срок оплаты процентов
|15.01.2020
|22.01.2020
|Срок оплаты процентов
|22.07.2020
|Срок оплаты процентов
|20.01.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|71.25
|71.25
|78.70
|78.50
|Номинальный уровень доходности, %
|15.89
|16.00
|14.25
|14.25
|15.74
|15.70
|Срок обращения (дней)
|77
|168
|259
|336
|707
|1078
|Срок погашения
|25.04.2018
|25.07.2018
|24.10.2018
|09.01.2019
|15.01.2020
|20.01.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2271380000.00
|2555743000.00
|1074600000.00
|190950000.00
|102950000.00
|230420000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2099380000.00
|2382743000.00
|880500000.00
|90950000.00
|0.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4301596000.00
|4366043000.00
|1261250000.00
|2282073000.00
|2305870000.00
|196268000.00
|Количество поданных заявок, шт.
|13
|16
|11
|5
|2
|10
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|9
|12
|7
|4
|0
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|17.00
|17.00
|17.00
|17.00
|16.50
|16.50
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|16.50
|16.50
|16.47
|16.40
|16.50
|16.00
|Установленная доходность, %
|16.50
|16.50
|16.50
|16.40
|0.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность, %
|16.50
|16.50
|16.48
|16.40
|0.00
|0.00
|Поступление в бюджет
|2028756856.80
|2214568999.06
|903387400.00
|90299707.50
|0.00
|0.00
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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