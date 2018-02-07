Золото дорожает 7 февраля после снижения стоимости днем ранее

Стоимость золота растет в среду в рамках коррекции после ощутимого снижения во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.59 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,4 доллара, или на 0,17%, до 1331,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро повышалась на 0,63%, до 16,68 доллара за унцию.

Цены на драгоценный металл корректируются вверх в среду после падения на 0,5% накануне. Удешевление золота во вторник произошло на фоне укрепления курса доллара, который был поддержан значительным снижением основных фондовых индексов США.

В то же время на биржах США по итогам вторника наблюдался рост на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник. Этот фактор немного ограничивает спрос на золото в среду, который считается более надежным активом.

"Золоту не гарантирован рост цен в период падения фондовых рынков. Наоборот, его стоимость может упасть, если трейдеры будут продавать металл для покрытия убытков по другим активам", - поясняет аналитик BullionVault Адриан Эш (Adrian Ash), мнение которого приводит агентство MarketWatch.