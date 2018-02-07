Доллар дешевеет 7 февраля на фоне восстановления мировых рынков

Курс доллара к основным мировым валютам незначительно снижается утром в среду после того, как падение на мировых биржах во вторник сменилось ростом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 EET курс евро к доллару рос до 1,2391 доллара за евро против 1,2376 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене снижался до 109,19 иены за доллар со 109,55 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался всего на 0,01% - до 89,57 пункта.

Во вторник биржи США закрылись ростом на 1,8-2,3% после резкого падения в понедельник. Биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сменили снижение на частичный рост.

При этом давление на стоимость американской валюты оказывает вышедшая во вторник статистика из США. По данным Бюро экономического анализа министерства торговли страны, дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 2,7 миллиарда долларов, или на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября - до 53,1 миллиарда долларов. При этом прогноз предполагал рост только до 52,1 миллиарда долларов.

По итогам всего 2017 года внешнеторговый дефицит США подскочил на 12,1% - до 566 миллиардов долларов. Дефицит внешней торговли товарами в декабре вырос на 2,6 миллиарда долларов - до 73,3 миллиарда долларов, профицит по услугам уменьшился на 0,1 миллиарда долларов - до 20,2 миллиарда долларов.

Вместе с этим рынки ожидают заседания Банка Англии. В четверг, 8 февраля, регулятор сообщит свое решение по ключевой ставке. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на отметке 0,5%.