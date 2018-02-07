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Биткоин растет после падения, торгуясь у отметки в $7,5 тыс
07:52 07.02.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) отыгрывает потери предыдущего дня торгов, когда стоимость опускалась на некоторых биржах ниже 6 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.17 EET биткоин рос на 18,5%, до 7,459 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта поднималась в цене на 19,3%, до 7,458 тысячи долларов, на OKEx - на 21,6%, до 7,48 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 2,6%, до 7,497 тысячи долларов. При этом во вторник на биржах GDAX и BitStamp биткоин опускался в цене ниже 6 тысяч долларов.
Другие криптовалюты также дорожают. Ethereum рос в цене на 22,7%, до 748,83 доллара, Ripple - на 17,1%, до 0,73 доллара, Bitcoin Cash - на 14,6%, до 934,96 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 353,99 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum - 21%, Ripple - 8%.
Во вторник биткоин терял четверть стоимости на фоне ряда негативных новостей, касающихся ограничения торговли и регулирования рынка криптовалют в разных странах. В последние дни ряд крупных банковских групп запретил покупку криптовалют по своим кредитным картам. Об этом сообщали американские JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money. С ограничениями рынок столкнулся также в Индии и Китае.
Когда криптовалютный рынок сталкивается с запретами со стороны властей разных стран или банков, это может быть шагом к тому, чтобы они взяли паузу и попытались понять, как нужно взаимодействовать с этими технологиями, считает сооснователь и глава американской Bloq Метью Роззаа (Matthew Roszak), которого цитирует агентство Рейтер.
По мнению рейтингового агентства Weiss, которое в конце января присвоило биткоину рейтинг всего "C+", заявило, что стоимость биткоина крайне волатильна, при этом он отстает по своим параметрам от появляющихся на рынке криптовалют. Так, Weiss отмечает недостаточную производительность сети, которая позволяет проводить всего 4 операции за секунду - при стоимости около 10 долларов каждая.
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