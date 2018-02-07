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В январе чистая продажа НБУ инвалюты на межбанке составила $16 млн
14:51 06.02.2018 |
В январе чистая продажа Национальным банком на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 15,9 млн долларов.
Об этом говорится в данных НБУ, передают Українські Новини.
В частности, в течение месяца Национальный банк купил 250,9 млн долларов и продал 266,8 млн долларов в эквиваленте.
С начала года НБУ продал на межбанке инвалюты на 15,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
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