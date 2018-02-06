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НБУ купил $44,2 млн на аукционе во вторник при предложении $88,5 млн
14:35 06.02.2018 |
Национальный банк купил 44,2 млн долларов на аукционе во вторник при предложении 88,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 27,23 UAH/USD, максимальный - 27,44 UAH/USD.
Всего в аукционе хотели принять участие 26 участников, однако были удовлетворены заявки 10.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
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