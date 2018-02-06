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Мировой спрос на золото в 2017 г упал на 7%, предложение - на 4% - WGC
12:23 06.02.2018 |
Мировой спрос на золото в 2017 году, несмотря на оживление в IV квартале, упал на 7%, до 4 тыс. 71,7 тонны, говорится в отчете World Gold Council (WGC).
Приток золота в ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды), хоть и остался положительным, значительно (на 63%) сократился по сравнению с 2016 годом и составил 202,8 тонны, причем около 73% притока обеспечили европейские фонды (148,9 тонны). Резкое падение объема розничных инвестиций в США (до 10-летнего минимума в 39,4 тонны) привело к сокращению мирового спроса на монеты и слитки (на 2%, до 1 тыс. 29,2 тонны). Закупки со стороны центробанков тоже снизились - на 5%, до 371,4 тонны, самыми активными покупателями были Россия и Турция.
Возобновление спроса на ювелирные украшения (рост на 4%, до 2 тыс. 135,5 тонны) способствовали закупки в Индии и Китае (рост на 12%, до 562,7 тонны, и на 3%, до 646,9 тонны соответственно), хотя показатели все равно остаются ниже исторических средних значений. Зато более широкое использование золота в смартфонах и технике привело к росту промышленного спроса (на 3%, до 332,8 тонны) - впервые с 2010 года спрос на золото для технологических нужд показал положительную динамику.
Предложение на рынке золота в 2017 году сократилось на 4%, до 4 тыс. 398,4 тонны. Добыча достигла рекордных 3 тыс. 268,7 тонны, тогда как переработка вторсырья упала на 10%, до 1 тыс. 160 тонн (хотя во многом это связано с высокой базой сравнения: в 2016 году переработка скрапа была необычайно высокой). Ужесточение экологических требований в Китае (крупнейший мировой производитель) привело к снижению производства золота в стране на 9%. Мировой хедж-портфель сократился на 30,4 тонны, это был первый год дехеджинга с 2013-го.
Спрос и предложение на рынке золота в 2017 году, тонны:
|Показатель
|IV квартал 2017
|IV квартал 2016
|Динамика
|2017
|2016
|Динамика
|СПРОС
|1 095,8
|1 035,8
|6%
|4 071,7
|4 362,2
|-7%
|Ювелирные украшения
|648,9
|630,5
|3%
|2 135,5
|2 053,6
|4%
|Технологические нужды
|88,2
|84,4
|5%
|332,8
|323,4
|3%
|Инвестиции
|285,6
|202,4
|41%
|1 231,9
|1 595,5
|-23%
|- монеты и слитки
|256,7
|375,8
|-32%
|1 029,2
|1 048,7
|-2%
|- ETF и схожие инструменты
|28,9
|-173,4
|-
|202,8
|546,8
|-63%
|Центробанки
|73,1
|118,5
|-38%
|371,4
|389,8
|-5%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|1 094,7
|1 080,4
|1%
|4 398,4
|4 590,9
|-4%
|Добыча
|833,1
|847,9
|-2%
|3 268,7
|3 263,0
|0%
|Хедж
|-15,0
|-24,6
|-
|-30,4
|32,8
|-
|Вторичное золото
|276,6
|257,1
|8%
|1 160,0
|1 295,1
|-10%
Спрос и предложение на рынке золота в 2017 году в денежном выражении, $ млн:
|Показатель
|IV квартал 2017
|IV квартал 2016
|Динамика
|2017
|2016
|Динамика
|СПРОС
|44 933,3
|40 679,6
|10%
|164 569,5
|175 422,7
|-6%
|Ювелирные украшения
|26 607,8
|24 761,3
|7%
|86 314,0
|82 582,4
|5%
|Технологические нужды
|3 616,7
|3 314,6
|9%
|13 452,5
|13 005,6
|3%
|Инвестиции
|11 710,4
|7 950,3
|47%
|49 791,7
|64 161,2
|-22%
|- монеты и слитки
|10 526,7
|14 760,8
|-29%
|41 596,7
|42 171,3
|-1%
|- ETF и схожие инструменты
|1 183,8
|-6 810,4
|-
|8 195,0
|21 989,9
|-63%
|Центробанки
|2 998,4
|4 653,3
|-36%
|15 011,3
|15 673,6
|-4%
|ПРЕДЛОЖЕНИЕ
|44 888,8
|42 433,1
|6%
|177 775,4
|184 618,8
|-4%
|Добыча
|34 161,8
|33 299,4
|3%
|132 115,4
|131 219,5
|1%
|Хедж
|-615,1
|-964,2
|-
|-1 226,8
|1 318,1
|-
|Вторичное золото
|11 342,1
|10 097,9
|12%
|46 886,8
|52 081,2
|-10%
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