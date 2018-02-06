На межбанке 5 февраля объем торгов долларом уменьшился на $47,5 млн до $135,1 млн

В понедельник, 5 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 47,5 млн долларов по сравнению со 2 февраля до 135,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 45,9 млн долларов по сравнению со 2 февраля до 171,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 2 коп в понедельник опустился на 14 коп до 27,73 UAH/USD.