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Биржи АТР закрылись сильным снижением, индекс Гонконга просел до минимума 2015 года
12:29 06.02.2018 |
Основные площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник значительным снижением на фоне распродажи на американских и европейских фондовых биржах в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,35%, до 3370,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,44%, до 1726,09 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 5,12%, до 30595,42 пункта, показав самое резкое снижение с 2015 года. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,54%, до 2453,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,2%, до 5833,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225, который ранее на торгах опускался на 6%, закрылся в минусе на 4,73%, опустившись до 21610,24 пункта.
В США индексы по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Dow Jones и S&P 500 растеряли таким образом весь рост с начала года. Товарные биржи также демонстрировали отрицательную динамику в понедельник и во вторник.
В результате снижения цен на нефть в Азии подешевели бумаги энергетических компаний. Акции японской Inpex опустились на 4,31%, бумаги китайских CNOOC - на 5,17%, PetroChina - 5,46%, Sinopec - на 6,47% в Гонконге. Акции австралийской Woodside Petroleum подешевели на 3,93%, а BHP - на 2,72%.
Технологические компании также пострадали от распродажи. Tencent, Sharp и Samsung подешевели на 7%, 5% и 1% соответственно.
"Как долго биржи будут снижаться? ...такая скорость падения не может держаться изо дня в день, не находя какой-то нижней планки торгов", - заявил в интервью телеканалу Блумберг главный инвестиционный стратег Citigroup Стивен Витинг (Steven Wieting), добавив, что ожидает дальнейшую волатильность на рынках.
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