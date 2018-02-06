Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене 6 февраля на фоне распродаж на мировых фондовых рынках

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене 6 февраля на фоне распродаж на мировых фондовых рынках

07:41 06.02.2018 |

Финансы

 

Курс доллара укрепляется по отношению к евро и при этом снижается к японской иене на фоне роста спроса на более надежные активы в свете распродаж на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.48 EET курс евро к доллару снижался до 1,2355 доллара с 1,2368 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия, курс доллара к иене снижался до 108,48 иены за доллар со 109,09 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 89,66 пункта.

Спрос на доллар в паре с евро и на иену в паре с долларом укрепляется во вторник, поскольку инвесторы отдают предпочтение более надежным активам из-за активных распродаж на мировых фондовых рынках. Основные фондовые индексы США по итогам понедельника рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности облигаций США. Вслед за ними во вторник резко падают фондовые индексы Азии.

"Инвесторы, пострадавшие от падения фондовых рынков, пытаются компенсировать свои убытки с помощью распродаж валют, которые дорожали в последнее время, например, евро. Это в свою очередь поддерживает доллар", - считает старший валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер.

В то же время доллар дешевеет по отношению к иене, которая традиционно считается надежным активом, и спрос на нее в периоды сильной волатильности на рынках растет. Эксперты не исключают, что доллар может упасть до 107 или даже до 104 иены за доллар, если на мировых рынках продолжатся распродажи.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

14:51 В ян­ва­ре чи­стая про­да­жа НБУ ин­ва­лю­ты на меж­бан­ке со­ста­ви­ла $16 млн

14:39 Смо­лий под­дер­жал дей­ствия Гон­та­ре­вой на по­сту гла­вы НБУ

14:35 НБУ ку­пил $44,2 млн на аук­ци­оне во втор­ник при пред­ло­же­нии $88,5 млн

12:29 Бир­жи АТР за­кры­лись силь­ным сни­же­ни­ем, ин­декс Гон­кон­га про­сел до ми­ни­му­ма 2015 го­да

12:23 Ми­ро­вой спрос на зо­ло­то в 2017 г упал на 7%, пред­ло­же­ние - на 4% - WGC

11:26 НБУ про­дал 5 фев­ра­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 4 926 млн гри­вен

11:21 НБУ 5 фев­ра­ля вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 1 300 млн гри­вен

10:50 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 06.02.18

10:43 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 06.02.18

10:38 Курс бит­кой­на опу­стил­ся ни­же $6000 впер­вые с но­яб­ря

10:32 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 06.02.18

10:29 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 05.02.18

10:18 На меж­бан­ке 5 фев­ра­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром умень­шил­ся на $47,5 млн до $135,1 млн

08:32 Зо­ло­то не­сколь­ко до­ро­жа­ет 6 фев­ра­ля на фоне па­де­ния на ми­ро­вых рын­ках

07:41 Дол­лар до­ро­жа­ет к ев­ро и де­ше­ве­ет к иене 6 фев­ра­ля на фоне рас­про­даж на ми­ро­вых фон­до­вых рын­ках

• дальше…

14:34 МЭРТ не со­гла­сен с мо­но­по­ли­за­ци­ей СЕТАМ функ­ций ор­га­ни­за­то­ра тор­гов аре­сто­ван­ным иму­ще­ством - Не­фе­дов

14:28 Пер­вые тор­ги по объ­ек­там ма­лой при­ва­ти­за­ции МЭРТ ожи­да­ет в июне-2018

13:58 Нефть за­мед­ли­ла па­де­ние 6 фев­ра­ля по­сле до­сти­же­ния ми­ни­му­ма за 2 не­де­ли, Brent сно­ва вы­ше $67

12:50 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

12:23 Ми­ро­вой спрос на зо­ло­то в 2017 г упал на 7%, пред­ло­же­ние - на 4% - WGC

12:08 Ав­то­газ в роз­нич­ных се­тях 6 фев­ра­ля при­ба­вил 2-20 коп

10:59 Экс­порт ком­пью­тер­ных услуг в Укра­ине в 2017г вы­рос на 7,6%

08:37 Укра­и­на вы­пла­ти­ла МВФ $373 млн по про­грам­ме Stand by

08:32 Зо­ло­то не­сколь­ко до­ро­жа­ет 6 фев­ра­ля на фоне па­де­ния на ми­ро­вых рын­ках

05.02 Уголь­ный ку­ра­тор Ви­та­лий Кро­па­чев: У нас все по-дру­го­му. Мы из До­нец­ка. Точ­ка.

• дальше…

12:42 Кон­гресс США хо­чет за­щи­тить Укра­и­ну от ки­бе­ру­гроз

12:00 Вой­на в Си­рии: по­че­му на­ступ­ле­ние Тур­ции на Аф­рин так важ­но

10:20 Бед­ный Расмус­сен. За­чем рус­ский оли­гарх от­став­но­го ген­се­ка НАТО тру­до­устро­ил

10:09 По­че­му ва­жен маль­див­ский бунт

09:56 На Маль­ди­вах за­дер­жа­ны вер­хов­ный су­дья и быв­ший пре­зи­дент

09:12 Ни­дер­лан­ды офи­ци­аль­но ото­зва­ли сво­е­го посла из Тур­ции

05.02 Пре­зи­дент Азер­бай­джа­на на­зна­чил до­сроч­ные вы­бо­ры. За­чем ему это нуж­но?

05.02 Ка­че­ство рос­сий­ской неф­ти для ЕС па­да­ет из-за кон­трак­та с Ки­та­ем

05.02 По­ка Га­з­пром стро­ит га­зо­про­во­ды, Siemens сво­ра­чи­ва­ет вы­пуск тур­бин

05.02 Ино­стран­цы, ко­то­рые по­до­зре­ва­ют­ся в кор­руп­ции, бу­дут вы­нуж­де­ны объ­яс­нять свой рос­кош­ный об­раз жиз­ни в Ве­ли­ко­бри­та­нии

05.02 Про­из­вод­ство бу­маж­ных де­нег в ми­ре по-преж­не­му рас­тет

05.02 КНДР за­ра­бо­та­ла 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в об­ход санк­ций

05.02 Чем но­вая ядер­ная док­три­на США угро­жа­ет Рос­сии

02.02 Бри­та­ния и Ки­тай за­клю­чи­ли сдел­ки на £9,3 млрд

02.02 Ки­тай со­зда­ет меж­ду­на­род­ные су­ды

• дальше…

12:50 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

05.02 Укра­и­на под­ня­лась на 16 по­зи­ций в рей­тин­ге эко­но­ми­че­ских сво­бод

01.02 Как рост кур­са дол­ла­ра в ян­ва­ре от­ра­зил­ся на рын­ке не­дви­жи­мо­сти

01.02 Рей­де­ры укра­ли у гос­бан­ка 113 гек­та­ров зем­ли на Обо­ло­ни

31.01 Чем вла­де­ют в Укра­ине оли­гар­хи из Кремлев­ско­го до­кла­да США

31.01 Зем­ли за пре­де­ла­ми на­се­лен­ных пунк­тов пе­ре­да­ют в соб­ствен­ность тер­ри­то­ри­аль­ных об­щин

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

24.01 Еди­ный элек­трон­ный би­лет за­ра­бо­та­ет в Ки­е­ве к се­ре­дине го­да - Клич­ко

24.01 Ито­ги рын­ка не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва в 2017 го­ду. Про­гноз на 2018 год

24.01 Big Mac index: грив­ня не­до­оце­не­на на 69%

23.01 Укра­и­на под­ня­лась на 4 по­зи­ции в рей­тин­ге луч­ших стран ми­ра

23.01 Укра­и­на опу­сти­лась на 46 ме­сто в топ-50 са­мых ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра

23.01 Ко­ли­че­ство но­востро­ек в Ки­е­ве в 2017г вы­рос­ло на 27% - экс­пер­ты

23.01 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен объ­явил тен­дер на стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь

• дальше…

14:39 Смо­лий под­дер­жал дей­ствия Гон­та­ре­вой на по­сту гла­вы НБУ

12:50 Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

12:42 Кон­гресс США хо­чет за­щи­тить Укра­и­ну от ки­бе­ру­гроз

10:23 Ра­да от­кры­ла 8-ю сес­сию

08:57 Ги­брид­ная дик­та­ту­ра?! По­че­му The Economist за­ка­зы­ва­ет оцен­ку де­мо­кра­тии в Укра­ине в Рос­сии

05.02 Уголь­ный ку­ра­тор Ви­та­лий Кро­па­чев: У нас все по-дру­го­му. Мы из До­нец­ка. Точ­ка.

05.02 Фин­ко­ми­тет ре­ко­мен­ду­ет Ра­де уво­лить Гон­та­ре­ву и на­зна­чить Смо­лия гла­вой НБУ

05.02 Апел­ля­ци­он­ный суд под­твер­дил ре­ше­ние об от­ка­зе в предо­став­ле­нии Са­а­ка­шви­ли ста­ту­са ли­ца, нуж­да­ю­ще­го­ся в до­пза­щи­те

05.02 Да­ни­люк по­лу­чил ре­ше­ние на­ло­го­вой и бу­дет по­да­вать в суд

02.02 Пол­зу­чее на­ступ­ле­ние: Что сто­ит за осво­бож­де­ни­ем Ка­те­ри­нов­ки

02.02 Сколь­ко Зло­чев­ско­му сто­и­ло от­бе­лить­ся на За­па­де и в Укра­ине

02.02 Укра­и­на за­мо­ра­жи­ва­ет $144 млн на ино­стран­ных сче­тах по де­лу о выш­ках Бой­ко - Лу­цен­ко

02.02 Укра­и­на мо­жет про­дать за­хва­чен­ные Рос­си­ей бу­ро­вые уста­нов­ки тре­тьим ли­цам для по­сле­ду­ю­ще­го взыс­ка­ния ими через меж­ду­на­род­ные су­ды - Лу­цен­ко

02.02 У ГПУ по­ка нет пря­мых до­ка­за­тельств при­част­но­сти Бой­ко к кор­руп­ци­он­ной схе­ме при по­куп­ке са­мо­подъ­ем­ных бу­ро­вых уста­но­вок - Лу­цен­ко

02.02 Ген­про­ку­ра­ту­ра на сле­ду­ю­щей не­де­ле вне­сет в пар­ла­мент пред­став­ле­ние для при­вле­че­ния к уго­лов­ной от­вет­ствен­но­сти экс-гла­вы Наф­то­га­за Ба­ку­ли­на

• дальше…

09:38 Intel пред­ста­ви­ла ум­ные оч­ки Vaunt

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

05.02 Мин­фин пре­ду­пре­жда­ет: мо­шен­ни­ки пред­ла­га­ют ком­пен­са­цию за уча­стие в МММ, тре­бу­ют упла­ты на­ло­га

05.02 Са­мый ма­лень­кий Ford об­но­вил­ся и стал все­до­рож­ни­ком

05.02 Япон­цы за­пу­сти­ли спут­ник, ис­поль­зуя са­мую ма­лень­кую в ми­ре ра­ке­ту-но­си­тель

05.02 Airbus про­вел пер­вые успеш­ные те­сты ле­та­ю­ще­го так­си

05.02 Huawei на­учит смарт-ча­сы рас­по­зна­вать же­сты на ру­ке и в воз­ду­хе

02.02 Вме­сте с па­де­ни­ем це­ны бит­ко­и­на зна­чи­тель­но сни­зи­лись ко­мис­сии за тран­зак­ции

01.02 Uber за­пус­ка­ет ве­ло­про­кат

01.02 На ки­ев­ском Ква­за­ре до­бы­ва­ли крип­то­ва­лю­ту для бо­е­ви­ков

01.02 Экс-гла­ва Lotus по­ка­зал совре­мен­ную ин­тер­пре­та­цию De Tomaso Pantera

01.02 Land Rover вы­пу­стит за­щи­щён­ный смарт­фон Explore на все слу­чаи жиз­ни

01.02 Verizon при­со­еди­нил­ся к AT&T в от­ка­зе от про­даж смарт­фо­нов Huawei

31.01 Аль­янс Renault, Nissan и Mitsubishi стал круп­ней­шим ав­то­про­из­во­ди­те­лем в ми­ре

31.01 Harley-Davidson под­твер­дил вы­пуск элек­три­че­ско­го мо­то­цик­ла

• дальше…

05.02 Что де­лать с на­чаль­ни­ком, ко­то­рый вас не лю­бит

01.02 Amazon стал са­мым до­ро­гим брен­дом

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран в рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти

Укра­и­на за­ня­ла 39 ме­сто сре­ди 115 стран ми­ра в меж­ду­на­род­ном рей­тин­ге бюд­жет­ной про­зрач­но­сти в со­от­вет­ствии с кри­те­ри­я­ми круп­ней­шей меж­ду­на­род­ной се­ти ис­сле­до­ва­те­лей бюд­жет­ной про­зрач­но­сти International Budget Partnership.


С 15 сен­тяб­ря 2017 го­да Ми­ни­стер­ство финан­сов пе­ре­ве­ло пор­тал Е-Data в ре­жим про­мыш­лен­ной экс­плу­а­та­ции по­сле его двух­лет­ней экс­плу­а­та­ции в те­сто­вом ре­жи­ме.

По­дроб­но­сти чи­тай­те на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2385038-ukraina-zanyala-39-mesto-sredi-115-stran-v-reytinge-byudjetnoy-prozrachnosti.html

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно