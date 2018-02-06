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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.02.18
16:35 05.02.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 5 февраля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн.
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 25.01
|754333.10
|358570.49
|365081.74
|23265.95
|1547.01
|5867.91
|на 26.01
|753849.62
|358570.49
|364595.92
|23282.51
|1541.57
|5859.12
|на 29.01
|753009.59
|358570.49
|363411.27
|23635.25
|1534.24
|5858.34
|на 30.01
|751639.27
|358570.49
|362139.46
|23550.67
|1521.67
|5856.99
|на 31.01
|750628.59
|358570.49
|361174.51
|23513.13
|1514.24
|5856.22
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 02.02
|745435.23
|358569.88
|352990.22
|23034.81
|1507.73
|9332.59
|на 05.02
|745532.92
|358569.88
|353033.32
|23085.77
|1511.30
|9332.65
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 5 февраля – 27,887139 грн/$1.
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