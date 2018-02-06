Мировые валюты 5 февраля не могут определиться с динамикой из-за нестабильности акций и облигаций

Доллар США в понедельник перешел к росту в парах с евро и фунтом стерлингов, стабилизировался по отношению к основным сырьевым валютам и продолжил снижение к иене, при этом в целом рынок Forex не может определиться с динамикой в условиях нестабильности и непредсказуемости акций и облигаций.

Многие участники рынка опасаются, что новому главе Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу придется поднимать процентные ставки в 2018 году более агрессивно, чем ожидалось ранее, поскольку инфляция в США резко усилится, отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Инвесторов также тревожит сохраняющаяся проблема верхнего предела госдолга США и финансирования работы американского правительства - очередная временная мера Конгресса истекает 8 февраля.

Пара евро/доллар торгуется к 15:25 EET в понедельник на уровне $1,2441 по сравнению с $1,2463 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене уменьшился до 109,82 иены против 110,17 иены накануне. Курс евро к иене снизилась до 136,63 иены по сравнению со 137,3 иены в пятницу.

Долларовый индекс ICE отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), повысился на 0,1%.

"Очевидно, что недавно усилившееся неприятие риска может прервать падение доллара. Однако мы полагаем, что другие валюты, включая иену, швейцарский франк и даже евро, могут оказаться более надежными "безопасными гаванями", чем доллар", - заявил валютный аналитик Standard Bank Стив Бэрроу.

По оценкам аналитиков JPMorgan, аппетит инвесторов к валютам emerging markets находится на рекордно высоком уровне, поэтому инвестбанк сохраняет длинные позиции по валютам развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, хотя ряд индикаторов и указывают на скорое пересыщение рынка.