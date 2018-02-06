Смолий не прогнозирует существенных кадровый изменений в НБУ после возможного назначения главой регулятора

Исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий не прогнозирует существенных кадровых изменений в руководстве регулятора после возможного назначения главой банка.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Особых кадровых изменений не предусматривается, у нас будет одна вакансия заместителя, который отвечает за блок расчетов и денежный оборот. Кандидатура будет отобрана на конкурсной основе", - сказал он.

Смолий рассчитывает, что в Раде хватит голосов для его назначения главой НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко предлагает парламенту уволить главу Гонтареву и назначить вместо нее Смолия.