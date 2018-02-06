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Финкомитет рекомендует Раде уволить Гонтареву и назначить Смолия главой НБУ
15:06 05.02.2018 |
Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует парламенту уволить Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка и назначить на данную должность Якова Смолия.
Об этом журналистам сообщил заместитель председателя комитета Михаил Довбенко (фракция "Блок Петра Порошенко") по итогам заседания комитета, передают Українські Новини.
По его словам, комитет в закрытом режиме рассмотрел соответствующие проекты постановлений Президента Петра Порошенко.
Члены комитета заслушали Смолия и задали ему все интересующие вопросы.
По словам Довбенко, Смолий имеет свое четкое видение развития банковской системы.
Как сообщали Українські Новини, председатель Рады Андрей Парубий прогнозирует, что парламент сможет рассмотреть вопрос назначения Смолия на должность главы НБУ до конца февраля.
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