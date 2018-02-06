НБУ 29 января - 2 февраля купил на межбанке $80 млн по запросу лучшего курса

Национальный банк в период с 29 января по 2 февраля купил на межбанке 80 млн доларов в ходе интервенции по запросу лучшего курса.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

В период с 22 по 26 января Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 3 млн долларов и купил 40 млн долларов в ходе интервенции по запросу лучшего курса.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $1,3 млрд