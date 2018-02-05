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Курсы валют по карточным операциям на 05.02.18
11:36 05.02.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 5 февраля 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7000
|28.0112
|34.4000
|35.2113
|4.8000
|5.2000
|ОТП Банк
|27.7500
|27.9500
|34.5600
|34.8300
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|27.7000
|28.1000
|34.4500
|35.1000
|Ощадбанк
|27.5000
|28.1000
|33.9500
|34.9700
|3.3200
|5.1000
|Креди Агриколь Банк
|27.7000
|28.0000
|34.4000
|34.8500
|Укрэксимбанк
|27.6500
|28.0500
|34.3000
|35.2300
|Райффайзен Банк Аваль
|27.2480
|28.1500
|34.6021
|35.1500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банковю
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