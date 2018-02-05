На межбанке 2 февраля объем торгов долларом увеличился на $49,3 млн до $182,6 млн

В пятницу, 2 февраля, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке увеличился на 49,3 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 182,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 59,9 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 217,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара межбанковском валютном рынке после роста в четверг на 2 коп в пятницу также вырос на 2 коп до 27,87 UAH/USD.