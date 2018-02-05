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Курс доллара коррекционно снижается 5 февраля после роста на статистике по рынку труда США
08:46 05.02.2018 |
Курс доллара к основным мировым валютам слегка снижается в понедельник утром, корректируясь после сильного роста на торгах в пятницу на статистике по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.43 EET курс евро к доллару рос до 1,246 доллара с 1,2456 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия, курс доллара к иене снижался до 109,97 иены за доллар со 110,16 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 89,15 пункта.
Индекс доллара на пятничных торгах вырос на 0,59% на фоне позитивной статистики по рынку труда в США. Согласно данным минтруда страны, безработица в январе сохранилась на уровне декабря в 4,1%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч, хотя эксперты ожидали роста числа рабочих мест лишь на 184 тысячи.
Кроме того, почасовая заработная плата в январе увеличилась на 2,9% в годовом выражении и составила 26,74 доллара, что является самым сильным ростом с 2009 года.
Улучшение ситуации на американском рынке труда способствует росту ожиданий, что ФРС США может повысить базовую ставку на следующем заседании, в марте. Традиционно показатель безработицы в стране является одним из основных индикаторов, которые оценивает регулятор при принятии решения по ставке.
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