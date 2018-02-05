Bank of America и JPMorgan запретили использовать кредитные карты для покупки криптовалют

Крупные американские финансовые холдинги Bank of America и JPMorgan Chase начали отклонять платежи за криптовалюту, осуществляемые их клиентами с помощью кредитных карт. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, JPMorgan начал запрещать подобные транзакции 3 февраля из-за «опасений, связанных с кредитными рисками». Bank of America начал на день раньше - переводы на обменные платформы отклоняются со 2 февраля.

Отмечается, что запрет Bank of America касается исключительно кредитных карт. Клиенты, желающие приобрести цифровые активы с помощью дебетовых карт, по-прежнему могут это сделать.

По данным Bloomberg, представитель Bank of America объяснил решение «правилами по борьбе с отмыванием денег, а также потенциальной возможностью конвертации украденных кредитных карт в криптовалюты».

Кроме того, JPMorgan и Bank of America обеспокоены тем, что клиенты могут купить больше криптовалюты, чем могут себе позволить. По данным издания, другие банки собираются или уже повысили комиссии за покупку цифровых активов.

Напомним, в начале января крупнейшие эмитенты дебетовых биткоин-карт объявили о закрытии этого продукта для нерезидентов США, после того как компания Visa распорядилась остановить поддержку соответствующих платежей.