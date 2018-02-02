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Депозитные ставки для физлиц 02.02.18
16:33 02.02.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 2 февраля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|01.02.18
|02.02.18
|01.02.18
|02.02.18
|01.02.18
|02.02.18
|3 месяца
|13.50
|13.50
|2.48
|2.46
|1.57
|1.59
|6 месяцев
|14.29
|14.29
|3.10
|3.08
|1.93
|1.90
|9 месяцев
|14.03
|14.03
|3.20
|3.20
|2.16
|2.16
|12 месяцев
|14.27
|14.27
|3.67
|3.68
|2.50
|2.41
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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