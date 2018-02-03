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Криптобиржа Coinbase начала рассылать пользователям налоговые квитанции
13:42 02.02.2018 |
Американская биржа криптовалют Coinbase в январе впервые направила своим пользователям налоговые квитанции за проведенные транзакции, говорится в сообщении биржи.
Согласно налоговой реформе в США, принятой в конце прошлого года, с 1 января 2018 года прибыль от операций с криптовалютами попадает под налогообложение.
Компания Coinbase направила пользователям копию налоговой формы "1099-K", касающейся транзакций, проведенных на бирже в 2017 году. Рассылка проходила до 31 января 2018 года. Позднее компания разместила сообщение с пояснением по данной рассылке.
"Coinbase использует стороннюю систему программного обеспечения Track1099.com для обработки и отправки заполненных форм "1099-K" нашим клиентам... Вы получите электронное письмо от "Track1099". Это электронное письмо будет содержать безопасную ссылку для просмотра вашей налоговой формы "1099-K", - говорится в обращении биржи к ее клиентам.
Данный документ должны получить американские пользователи биржи, которые осуществили на обменной платформе за год более 200 транзакций или провели операций на минимум на 20 тысяч долларов.
Биржа Coinbase является объектом пристального внимания налоговой службы США и фигурантом судебного разбирательства с налоговыми органами. Так, в ноябре прошлого года суд обязал биржу Coinbase сообщить в налоговые органы США персональные данные 14,355 тысячи владельцев счетов, которые покупали, продавали, получали либо отправляли более 20 тысяч долларов в криптовалюте в период между 2013 и 2015 годами.
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