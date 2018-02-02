Объем торгов долларом на межбанке 1 февраля уменьшился на $211,9 млн до $133,3 млн

В четверг, 1 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 211,9 млн долларов по сравнению с 31 января до 133,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 210,7 млн долларов по сравнению с 31 января до 157,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара межбанке после падения в среду на 17 коп в четверг повыслсяс на 2 коп до 27,85 UAH/USD.