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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вместе с падением цены биткоина значительно снизились комиссии за транзакции

 

Высокий размер комиссий за транзакции в сети Биткоина был одной из наиболее обсуждаемых тем прошлого года, однако с начала 2018 года стоимость комиссий значительно снизилась и сейчас вернулась к уровням ноября прошлого года. Согласно данным сайта CoinMetrics, в настоящее время майнеры биткоина собирают менее трети пикового объема декабря 2017 года.

Очередь неподтвержденных транзакций, которая в декабре часто превышала 100 тысяч, сейчас держится около 8-10 тысяч транзакций. Рекомендованный размер комиссии сейчас составляет около 160 сатоши за байт, в то время как в декабре это значение поднималось до 800. Учитывая сравнительно небольшой текущий размер очереди, можно пытаться отправить транзакцию и с меньшей комиссией.

Что же могло послужить причиной уменьшения стоимости транзакций в блокчейне Биткоина? Действительно ли все сводится к банальному падению спроса или существуют и другие факторы? Попробуем разобраться.

Простое объяснение низких комиссий

В 2017 году перегруженность блокчейна Биткоина привела к росту комиссий за транзакции, вызванного тем, что согласно протоколу подтверждение получают транзакции с более высокими комиссиями. Этому способствовало и то, что спекулятивный интерес к Биткоину, на фоне невероятного роста его цены, постоянно повышался.

В начале 2017 года средний размер комиссии за простую транзакцию Биткоина составлял около $0,30, а в декабре он достиг максимальной отметки в $40, а в отдельные дни превышал $70. Всего за один месяц, с середины ноября до середины декабря, курс биткоина вырос в три раза, поэтому людям, приобретавшим биткоины впервые, было абсолютно все равно, какую сумму они заплатят за транзакции в блокчейне.

Вместе с падением цены биткоина значительно снизились комиссии за транзакции

 

Представленный график с сайта CoinMetrics демонстрирует стоимость биткоина и средний размер комиссий за транзакции.

Однако в 2018 году цена биткоина, а вместе с ней и охватившее всех спекулятивное безумие, пошли на спад, и количество транзакций в сети Биткоина уменьшилось. По данным сайта Blockchain, количество транзакций, добавляемых в пул памяти за секунду, по сравнению с декабрьскими рекордами понизилось почти вдвое.

Вместе с падением цены биткоина значительно снизились комиссии за транзакции

 

Количество транзакций, добавляемых в мемпул за 1 секунду, сейчас находится на уровне мая 2016 года.

Возможно, снижение размера комиссии за транзакции биткоина связано с ослаблением Синдрома упущенной выгоды (FOMO), когда люди всеми силами стремились приобрести хоть какое-то количество биткоинов до того, как его цена взлетит до недосягаемых высот. Возвращение к более трезвому мышлению привело к падению спроса на пространство в блоках.

Поскольку комиссии за транзакции выражаются в биткоинах, понизившаяся цена на криптовалюту также может означать снижение стоимости транзакций в долларах.

График с сайта CoinMetrics демонстрирует уровень корреляции между размерами комиссий в биткоинах и американских долларах.

Вместе с падением цены биткоина значительно снизились комиссии за транзакции

 

Другие возможные факторы

Хотя перечисленные выше причины понижения стоимости комиссий более чем ясны, возможно, стоит рассмотреть и другие факторы.

Одно из объяснений, довольно популярное в соцсетях, заключается в том, что пропускная способность сети увеличилась в связи с продолжающимся ростом мощности хэширования. Среднее количество добываемых в день блоков должно составлять около 144, однако в январе 2018 года эта цифра увеличилась до 164. С другой стороны, это явление - не новость. В годы бешеного роста сложности - 2013 и 2014 - в сутки иногда добывалось и более 200 блоков.

По словам специалиста BitGo Марка Эрхардта (Mark Erhardt), биткоин уже давно функционирует со скоростью, превышающей 10 блоков в минуту, поскольку настройки сложности майнинга производятся только раз в две недели. Поскольку во время почти каждого периода настройки сложности в сеть Биткоина добавляется больше мощности хэширования, скорость добычи блоков увеличивается до тех пор, пока сложность не будет перенастроена. Фактически, соотношение количества реально добытых блоков к значению по умолчанию равняется проценту изменения сложности за период.

Цифра в 164 блока всего лишь ненамного превышает нормальное значение. Также стоит отметить, что в декабре эта цифра составляла 162. Если брать среднее количество по 2017 году, то количество добываемых в день блоков равнялось 153, что не сильно отличается от принятого значения по умолчанию.

Таким образом, если в декабре 2017 и январе 2018 ежедневно добывались лишние 10 блоков, то можно говорить об увеличении пространства в блоках более чем на 600 MБ, поскольку размер каждого блока немного превышал 1MБ.

В дополнение к увеличению пространства через повышение количества добываемых ежедневно блоков, был еще ряд улучшений, связанных со способом использования блокчейна пользователями, желающими создавать транзакции. Исследователь Биткоина Дэвид Хардинг (David Harding) написал об этом недавно в Bitcoin Wiki. По его мнению, к методам снижения комиссий за транзакции следует отнести пакетирование транзакций, Segregated Witness (SegWit), динамическую оценку комиссий и консолидацию модели UTXO.

Пакетирование транзакций происходит тогда, когда платеж отправляется нескольким получателям через одну транзакцию. Предоставленные сайтом outputs.today данные демонстрируют увеличение использования пакетирования в течение 2017 года, в том числе существенное увеличение с начала ноября 2017 года. В другой статье Хардинга говорится о том, что данная техника может обеспечить до 80% экономии на комиссиях. Однако, это способ полезен только крупным операторам транзакций.

Еще один способ понизить размер комиссий - использование решения SegWit, обеспечивающего увеличение размера блока (а соответственно, пространства блоков). Однако в настоящее время SegWit используют только 14% транзакций.

Дополнительно, причинами общего снижения размера комиссий могут быть некоторые другие факторы, например, консолидация UTXO и динамическая оценка комиссий.

Относительно новый сайт transactionfee.info позволяет пользователям биткоина отслеживать стоимость недавних транзакций. Пользователи сайта могут также получить информацию о том, какой кошелек, биржа или другой сервис использовались для создания транзакции. Это позволяет посетителям сайта определить для себя сервис с наиболее эффективным размером комиссий.

Несмотря на то, что комиссии в сети биткоина понизились, некоторые кошельки пока не воспользовались преимуществом нового состояния рынка комиссий.

Например, популярный сервис Coinbase подвергся критике по причине того, что он не использует методы пакетирования или SegWit. После этого руководитель Coinbase Брайан Армстронг (Brian Armstrong) заявил, что в настоящее время компания работает над этими методами понижения комиссий для клиентов.

Проанализировав всю эту информацию, можно легко понять, почему комиссии за транзакции Биткоина с начала года настолько понизились. Тем не менее, большое количество разных параметров не дает определить одну общую причину их понижения. Если в будущем эти параметры изменятся, комиссии могут снова очень быстро взлететь.

Однако, если падение курса биткоина продолжится и он впадет в период стагнации, упадет и активность пользователей, а следовательно, и количество транзакций, и комиссии. Эти обстоятельства могут дать время разработчикам наконец вплотную заняться окончательным решением проблемы масштабирования блокчейна.
По материалам: bits.media
 

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