Курс доллара США 2 февраля начал расти после трех дней снижения

Курс американского доллара повышается в ходе азиатских торгов в пятницу после трех дней снижения, сообщает MarketWatch.

Ослаблению курса иены способствует решение Банка Японии повысить объем покупки облигаций в рамках своей политики контроля кривой доходности.

Евро торгуется утром в районе $1,2489 против $1,2510 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас около 136,98 иены по сравнению со 136,86 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 109,69 иены против 109,4 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,09%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,16%.

Аналитики UBS в четверг пересмотрели прогноз курса доллара относительно трех основных мировых валют.

Теперь они ожидают, что на конец текущего года евро будет стоить $1,3 по сравнению с ранее ожидавшимися $1,25, на конец 2019 года - $1,35 против $1,3. Для фунта стерлингов прогноз был повышен соответственно до $1,37 с $1,32 и до $1,35 с $1,3. При этом эксперты банка предполагают, что к концу этого года доллар будет стоить 117 иен (прежняя оценка - 122 иены), а прогноз на конец следующего года был оставлен без изменения - 113 иен.