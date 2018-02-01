Нерезиденты увеличили портфель принадлежащих им гривневых ОВГЗ на 2,5 млрд грн

Нерезиденты по состоянию на 1 февраля увеличили портфель принадлежащих им гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины на 2,54 млрд грн – до 8,396 млрд грн по номиналу, сообщил НБУ в четверг.

Согласно обнародованным им данным, из проданных Минфином на аукционах 30 января 3,63 млрд грн гривневых ОВГЗ банки приобрели бумаг на сумму около 0,94 млрд грн, юрлица-резиденты – на 0,1 млрд грн, а физлица – примерно на 14 млн грн.

В то же время нерезиденты отсутствовали в последний вторник среди покупателей долларовых облигаций – их портфель остался на уровне всего 0,09 млрд грн.

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты на 03.01 749912.08 360572.80 360520.20 22132.26 1467.48 5219.34 на 25.01 754333.10 358570.49 365081.74 23265.95 1547.01 5867.91 на 26.01 753849.62 358570.49 364595.92 23282.51 1541.57 5859.12 на 29.01 753009.59 358570.49 363411.27 23635.25 1534.24 5858.34 на 30.01 751639.27 358570.49 362139.46 23550.67 1521.67 5856.99 на 31.01 750628.59 358570.49 361174.51 23513.13 1514.24 5856.22 на 01.02. 741518.75 358569.88 350117.99 22961.90 1473.29 8395.69

Данные: НБУ.

Как сообщалось, на аукционах 30 января, которые стали первыми после повышения Нацбанком учетной ставки с 14,5% до 16%, спрос на аукционах вырос до 8,08 млрд грн при увеличении запрашиваемой ставки до 17,5% до 17,95%, однако Минфин согласился на рост доходности лишь на 0,5 процентного пункта (п.п.) – до 16,5% годовых и только по"коротким" бумагам и привлек 3,63 млрд грн.

Покупатели, в частности, пробовали поднять до 17% и ставку по пятилетним ОВГЗ, однако Минфин отказал 13 из 18 заявкам на 1,37 млрд грн и повысил ее лишь с 15,75% годовых на прошлогодних аукционах до 15,8%, довольствовавшись 741,3 млн грн преимущественно по неконкурентным заявкам.

Как предполагают участники рынка, большой спрос со стороны нерезидентов стал одной из причин, по которым Минфину удалось ограничиться небольшим повышением ставки.

На первых в этом году аукционах по размещению долларовых облигаций ситуация 30 января была более спокойной: ставка двухлетних ОВГЗ осталась на уровне 5,4% годовых, а годичных – 5,3% годовых. Минфин отклонил лишь две из 19 заявок, в которых ставки доходили до 5,9% годовых, и суммарно привлек $137,4 млн.

Согласно данным Нацбанка, всего на 1 февраля в обращении находятся ОВГЗ на сумму 741,52 млрд грн, а крупнейшим их держателем выступает НБУ – 358,57 млрд грн. Банки владеют гособлигациями на 350,12 млрд грн, юрлица – на 22,96 млрд грн, физлица – на 1,47 млрд грн.

В общем объеме выпуска на долю валютных ОВГЗ приходится 14,9%, в том числе долларовых – 13,6%. В том числе банки владеют валютными бумагами по текущему курсу на $3,41 млрд, юрлица – на $158,5 млн, физлица – на $44,4 млн.

Официальный Курс НБУ. на 1 февраля – 27,843493 грн/$1.