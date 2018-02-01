НБУ будет повышать учетную ставку при отсутствии признаков снижения инфляционного давления

При отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления Национальный банк в ближайшей перспективе может повысить учетную ставку для достижения целей в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в комментарии Українським Новинам.

"Для возвращения инфляции к целевому коридору к середине 2019 года НБУ будет вынужден проводить жесткую монетарную политику как минимум на протяжении этого года. При этом при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе Национальный банк может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки для достижения целей в среднесрочной перспективе", - говорится в комментарии.

Монетарная политика Национального банка направлена на обеспечение ценовой стабильности путем возвращения инфляции к целевому уровню (5% в среднесрочной перспективе).

Отмечается, если Украина успешно продолжит сотрудничество с МВФ, инфляционное давление ослабнет, фискальная политика будет взвешенной и инфляция вернется к целевому уровню быстрее, чем прогнозируется, НБУ может перейти в цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусмотрено текущим прогнозом.

В среднесрочной перспективе снижение инфляции благодаря жесткой монетарной политике будет способствовать устойчивому улучшению инфляционных ожиданий. Это, в свою очередь, создаст основу для устойчивого снижения ставок банков по кредитам.

По мнению Национального банка, повышение учетной ставки не является на сегодняшний день ключевой преградой для кредитования.

Как сообщали Українськи новини, премьер-министр Владимир Гройсман заявил 31 января о необходимости снизить учетную ставку НБУ для активизации кредитования бизнеса.

НБУ повысил учетную ставку в период с октября 2017 года по январь 2018 года с 12,5% до 16%.

Повышение ставки с 14,5% до 16% произошло 25 января.