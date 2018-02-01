Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ будет повышать учетную ставку при отсутствии признаков снижения инфляционного давления
При отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления Национальный банк в ближайшей перспективе может повысить учетную ставку для достижения целей в среднесрочной перспективе.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ в комментарии Українським Новинам.
"Для возвращения инфляции к целевому коридору к середине 2019 года НБУ будет вынужден проводить жесткую монетарную политику как минимум на протяжении этого года. При этом при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления в ближайшей перспективе Национальный банк может прибегнуть к дальнейшему повышению учетной ставки для достижения целей в среднесрочной перспективе", - говорится в комментарии.
Монетарная политика Национального банка направлена на обеспечение ценовой стабильности путем возвращения инфляции к целевому уровню (5% в среднесрочной перспективе).
Отмечается, если Украина успешно продолжит сотрудничество с МВФ, инфляционное давление ослабнет, фискальная политика будет взвешенной и инфляция вернется к целевому уровню быстрее, чем прогнозируется, НБУ может перейти в цикл снижения учетной ставки раньше, чем предусмотрено текущим прогнозом.
В среднесрочной перспективе снижение инфляции благодаря жесткой монетарной политике будет способствовать устойчивому улучшению инфляционных ожиданий. Это, в свою очередь, создаст основу для устойчивого снижения ставок банков по кредитам.
По мнению Национального банка, повышение учетной ставки не является на сегодняшний день ключевой преградой для кредитования.
Как сообщали Українськи новини, премьер-министр Владимир Гройсман заявил 31 января о необходимости снизить учетную ставку НБУ для активизации кредитования бизнеса.
НБУ повысил учетную ставку в период с октября 2017 года по январь 2018 года с 12,5% до 16%.
Повышение ставки с 14,5% до 16% произошло 25 января.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений
ТОП-НОВОСТИ
|Как рост курса доллара в январе отразился на рынке недвижимости
|Голова Британо-української торгової палати Бейт Томс: Ви є найбільшим гравцем на ринку ІТ-аутсорсингу в Європі і третім у світі
|Главари Л-ДНР договорились создать единую таможенную зону
|Украина технически готова к введению налога на выведенный капитал - эксперт
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ощадбанк возглавил рейтинг первичных дилеров ОВГЗ по объемам покупки облигаций в 2017
|На межбанке 1 февраля ощущался относительный баланс спроса и предложений
|Биткоин опустился до отметки в $9 тыс на сообщении о планах запрета криптовалют в Индии
|Фондовые индексы Украины 1 февраля изменились разнонаправленно
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 1 февраля составил 27.8695 грн.
|Депозитные ставки для физлиц 01.02.18
Это интересно
|American Express приобрела виртуального помощника для путешественников Mezi
|Показаны болиды Формулы-Е нового поколения
|Хакеры попытались продать похищенную с биржи Coincheck криптовалюту на шести криптобиржах
|SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ