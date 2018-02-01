На межбанке 31 января объем торгов долларом увеличился на $113,9 млн до $345,2 млн





В среду, 31 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 113,9 млн долларов по сравнению с 30 января до 345,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 104,4 млн долларов по сравнению с 30 января до 367,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после понижения во вторник на 22 коп в среду ослабел на 17 коп до 27,83 UAH/USD.