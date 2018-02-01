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Биткоин торгуется на уровне $10 тыс
09:36 01.02.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется в четверг на отметке около 10 тысяч долларов, инвесторы наблюдают за сообщениями о регулировании криптовалютного рынка в разных странах, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09.01 EET биткоин дорожал на 0,09% - до 10,15 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,07% - до 10,16 тысячи долларов, на GDAX - росла 1,56% - до 10,05 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 0,74% - до 10,09 тысячи долларов.
Другие популярные криптовалюты демонстрируют разнонаправленную динамику, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дорожала на 5,15%, до 1,15 тысячи долларов, Bitcoin Cash - дешевела на 1,04%, до 1,47 тысячи долларов, Ripple - дорожала на 0,4%, до 1,13 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 514,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 33% всего рынка.
В начале недели биткоин дешевел на новостях из Азии. Ранее, в январе, со счетов клиентов японской биржи криптовалют Coincheck было украдено криптовалют NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен, или 527 миллионам долларов. А в Южной Корее со вторника вступили в силу новые правила, согласно которым для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета.
В среду вечером курс биткоина начал восстанавливаться, чему способствовали новости о том, что крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung собирается производить чипы для майнинга криптовалют, как сообщило издание TechCrunch.
Инвесторы также оценивают новости о регулировании крипторынка в других странах. Так, министр экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоан заявил, что ряд стран раздумывает над регулированием рынка криптовалют и выпуском своей собственной, что означает, что данная система будет упорядочена в будущем. На прошлой неделе Минфин РФ также опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов).
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