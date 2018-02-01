Финансовые новости
- |
- 01.02.18
- |
- 09:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 1,25-1,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 января приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,25-1,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.
При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.
"Информация, полученная после декабрьского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и рост экономической активности уверенными (solid) темпами", - говорится в коммюнике. На предыдущем заседании ФРС давала такую же оценку ситуации в экономике.
"Рост в сфере занятости, потребительских расходов и инвестиций в основной капитал был уверенным, а уровень безработицы оставался низким. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо продолжали оставаться ниже 2%", - говорится в документе. Этот абзац изменился по сравнению с декабрьским текстом.
"Рыночные показатели инфляционной компенсации повысились в последние месяцы, но остаются низкими, - считают руководители Федрезерва. - Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, в целом незначительно изменились".
"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что при дальнейшей постепенной корректировке характера денежно-кредитной политики экономическая активность будет увеличиваться умеренными темпами, а показатели рынка труда останутся сильными", - отмечается в заявлении.
"Ожидается, что инфляция в годовом выражении будет расти в этом году и стабилизируется около целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе, - говорится в документе. - Краткосрочные риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, однако FOMC внимательно отслеживает показатели инфляции".
"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 1,25-1,50%. Курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим, поддерживая сильную конъюнктуру рынка труда и устойчивый возврат к 2-процентной инфляции", - сообщил Федрезерв.
"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.
"Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое изменение инфляции относительно целевого уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания для дальнейшего постепенного увеличения процентной ставки. В течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория изменения процентной ставки будет зависеть от экономического прогноза, основанного на поступающих данных", - разъясняет ФРС.
Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми членами FOMC.
Следующее заседание комитета, которое пройдет 20-21 марта, станет первым для Джерома Пауэлла в качестве главы Федрезерва и будет сопровождаться его пресс-конференцией, а также публикацией обновленных экономических прогнозов. Согласно ожиданиям большинства участников рынка, на мартовском заседании ЦБ может повысить процентные ставки.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры прогнозируют разворот межбанка и подорожание доллара
|Зачем Пентагону свой доктор в Укроборонпроме
|Чем владеют в Украине олигархи из Кремлевского доклада США
|Госдолг Украины в декабре-2017 остался на уровне $76,3 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро 1 февраля на итогах заседания ФРС
|Биржи АТР не показывают единой динамики 1 февраля в ожидании отчетностей
|ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 1,25-1,5%
|Биржи США завершили торги 31 января в плюсе на итогах заседания ФРС
|Банкиры прогнозируют разворот межбанка и подорожание доллара
|Фондовые индексы Украины в среду замедлили рост
Это интересно
|Объем хищений в Украине с использованием социнженерии и интернета в 2017 г. удвоился
|Хакер похитил $4 млн в криптовалюте IOTA с помощью хитроумного фишинга
|ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ
|Новые бензиновые Мазды станут экологичнее электрокаров
|В США зафиксированы первые атаки jackpotting на банкоматы
|В Великобритании совершено вооруженное ограбление биткоин-трейдера
|PwC: К 2040 году городской транспорт станет беспилотным