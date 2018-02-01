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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 1,25-1,5%

07:24 01.02.2018 |

Финансы, Мир

 

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 30-31 января приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1,25-1,50% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с ожиданиями подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

При этом Федрезерв указал на то, что инфляция в США поднимется в этом году к целевому уровню примерно в 2%.

"Информация, полученная после декабрьского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и рост экономической активности уверенными (solid) темпами", - говорится в коммюнике. На предыдущем заседании ФРС давала такую же оценку ситуации в экономике.

"Рост в сфере занятости, потребительских расходов и инвестиций в основной капитал был уверенным, а уровень безработицы оставался низким. В годовом выражении как общий показатель инфляции, так и инфляция без учета цен на продукты питания и топливо продолжали оставаться ниже 2%", - говорится в документе. Этот абзац изменился по сравнению с декабрьским текстом.

"Рыночные показатели инфляционной компенсации повысились в последние месяцы, но остаются низкими, - считают руководители Федрезерва. - Показатели долгосрочных инфляционных ожиданий, основанные на опросах, в целом незначительно изменились".

"Обязанностью FOMC является содействие максимальному трудоустройству населения и ценовой стабильности. Комитет ожидает, что при дальнейшей постепенной корректировке характера денежно-кредитной политики экономическая активность будет увеличиваться умеренными темпами, а показатели рынка труда останутся сильными", - отмечается в заявлении.

"Ожидается, что инфляция в годовом выражении будет расти в этом году и стабилизируется около целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе, - говорится в документе. - Краткосрочные риски для экономического прогноза выглядят примерно сбалансированными, однако FOMC внимательно отслеживает показатели инфляции".

"С учетом прошлых и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции, комитет принял решение о сохранении целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 1,25-1,50%. Курс денежно-кредитной политики остается стимулирующим, поддерживая сильную конъюнктуру рынка труда и устойчивый возврат к 2-процентной инфляции", - сообщил Федрезерв.

"При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам комитет будет оценивать как уже реализованные, так и ожидаемые экономические условия в сравнении с целевыми показателями: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая показатели условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные об изменении финансовых и международных условий", - отмечается в документе.

"Комитет будет внимательно отслеживать фактическое и ожидаемое изменение инфляции относительно целевого уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономической конъюнктуры даст основания для дальнейшего постепенного увеличения процентной ставки. В течение какого-то времени процентная ставка, вероятно, останется ниже уровня, который будет преобладать в долгосрочной перспективе. Однако фактическая траектория изменения процентной ставки будет зависеть от экономического прогноза, основанного на поступающих данных", - разъясняет ФРС.

Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми членами FOMC.

Следующее заседание комитета, которое пройдет 20-21 марта, станет первым для Джерома Пауэлла в качестве главы Федрезерва и будет сопровождаться его пресс-конференцией, а также публикацией обновленных экономических прогнозов. Согласно ожиданиям большинства участников рынка, на мартовском заседании ЦБ может повысить процентные ставки.
По материалам: ПРАЙМ
 

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