Средняя цена золота в 2018 г вырастет на 5%, до $1318 за унцию - консенсус LBMA

Средняя цена золота в 2018 году составит $1318 за унцию, считают аналитики и трейдеры, опрошенные Лондонской ассоциацией рынка драгметаллов (London Bullion Market Association, LBMA).

В 2017 году мировые цены на золото в среднем составили $1257 за унцию, консенсус-прогноз на 2018 год подразумевает рост на 5%. Но, для сравнения, вечерний бенчмарк цены золота во вторник - $1344,9 за унцию.

В течение года цена может колебаться от $1120 до $1510, полагают аналитики. Спред в $390 за унцию обещает динамичный год рынку золота. Уровень реальных ставок в США, геополитические факторы, темпы роста мировой экономики - участники опроса разделились во мнении, что будет оказывать более сильное влияние.

Аналогично, большой спред ожидается и по другим драгметаллам, например, по серебру - $9, от $14 до $23 за унцию. Средняя цена ожидается на уровне $17,81, что на 4% выше уровня 2017 года. Бенчмарк вторника - $17,295 за унцию.

