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НБУ дополнительно купил $43,9 млн на аукционе в среду при предложении $46,5 млн
13:31 31.01.2018 |
Национальный банк дополнительно купил 43,9 млн долларов на аукционе в среду при предложении 46,5 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Средневзвешенный курс покупки инвалюты составил 27,8200 UAH/USD.
Валюта была куплена по 14 заявкам.
Результаты второго валютного аукциона по покупке валюты, проведенного Национальным банком Украины 31 января.
|Дата
|31.01.18
|31.01.17
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
|46.50
|105.60
|Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|максимальный
|28.8200
|28.8650
|минимальный
|27.8150
|27.8278
|Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|средневзвешенный
|27.8200
|27.8278
|максимальный
|27.8300
|27.8278
|минимальный
|27.8150
|27.8278
|Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
|43.90
|30.00
Данные: НБУ
В среду НБУ в ходе первого аукциона купил 30 млн долларов при предложении 105,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
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