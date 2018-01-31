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Курсы валют по карточным операциям на 31.01.18
11:02 31.01.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 31 января 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.7000
|28.0112
|34.3000
|34.7222
|4.8000
|5.2000
|ОТП Банк
|27.8500
|28.0500
|34.6500
|34.9000
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|27.7000
|28.2000
|34.2500
|35.1500
|Ощадбанк
|27.4500
|28.2400
|33.7000
|35.1500
|3.3200
|5.1000
|Креди Агриколь Банк
|27.7000
|28.0000
|34.2500
|34.7500
|Укрэксимбанк
|27.5000
|28.2500
|33.8700
|35.3500
|Райффайзен Банк Аваль
|27.7008
|28.2000
|34.2466
|35.0000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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