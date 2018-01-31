30 января объем торгов долларом на межбанке увеличился на $64,7 млн до $231,3 млн

Во вторник, 30 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 64,7 млн долларов по сравнению с 29 января до 231,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 75,8 млн долларов по сравнению с 29 января до 263,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 28 коп во вторник понизился на 22 коп до 28,00 UAH/USD.