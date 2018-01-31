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Минфин разметил гривневые ОВГЗ на 3,6 млрд гривен и валютные - на $137,4 млн
09:50 31.01.2018 |
Министерство финансов разместило гривневые ОВГЗ на 3 631,356 млн гривен и валютные ОВГЗ на 137,426 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные министерства, передают Українські Новини.
В частности, министерство разместило гривневые бумаги со сроком обращения 84 дня на 926,054 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 175 дней на 912,837 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 252 дня на 938,499 млн гривен под 16,5% годовых, со сроком обращения 343 дня на 112,693 млн гривен под 16,4% годовых, со сроком обращения 1 715 дней на 741,273 млн гривен под 15,8% годовых.
Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 742 дня на 26,266 млн долларов под 5,4% годовых и со сроком обращения 364 дня на 111,160 млн долларов под 5,3% годовых.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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