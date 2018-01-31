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Золото растет в цене 31 января накануне решения ФРС по ставке
08:21 31.01.2018 |
Цена на золото в среду утром несколько поднимается, инвесторы продолжают ожидать итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,6 доллара, или на 0,49%, до 1342 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,63%, до 17,165 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,15% - до 89,02 пункта.
В среду вечером Федрезерв объявит свое решение по ключевой ставке по итогам двухдневного заседания. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых. При этом некоторое удешевления доллара накануне объявления решения регулятора поддерживает стоимость золота.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
Кроме того, в четверг станет известно число заявок на пособие по безработице в США за неделю по 27 января. Аналитики ожидают, что показатель вырос до 238 тысяч. А в пятницу министерство труда страны сообщит показатель безработицы в стране за январь. Эксперты прогнозируют сохранение индикатора на уровне 4,1%.
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