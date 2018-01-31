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Биткоин опустился ниже $10 тыс
07:44 31.01.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) обрушивается примерно на 10% и уже опустилась ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов за единицу, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.14 мск биткоин падал на 10,34%, до 9,962 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 9,88%, до 9,917 тысячи долларов, на OKEx - на 9,83%, до 9,944 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 1,94%, до 9,84 тысячи долларов.
Биткоин, который только в конце ноября прошлого года стал торговаться выше 10 тысяч долларов и достигал в декабре максимума в 20 тысяч, теряет свои позиции на рынке. Инвесторы обеспокоены рядом новостей криптовалютного рынка. Ранее в январе со счетов клиентов японской биржи криптовалют Coincheck было украдено криптовалют NEM на сумму, эквивалентную 58 миллиардам иен, или 527 миллионам долларов. По данным биржи, атака затронула 260 тысяч пользователей, им будет выплачена компенсация.
Со вторника в Южной Корее вступили в силу новые правила. Теперь для торговли криптовалютой каждый трейдер обязан идентифицировать себя с помощью банковского счета. "Я думаю, что это начало ограничения анонимности и случаев незаконной деятельности, с которой могут быть связаны некоторые криптовалюты", - цитирует телеканал CNBC слова сооснователя и главы TenX Джулиана Хоспа (Julian Hosp). Но эксперт уверен, что несмотря на краткосрочное давление, в долгосрочной перспективе это будет способствовать росту.
Как пояснила компания, в рамках новой политики введен запрет на "продвижение финансовых продуктов и услуг, Кроме того, Facebook сообщил о запрете размещения рекламы, касающейся криптовалют и ICO. которые часто связаны с обманом или плутовскими методами рекламного продвижения".
Другие криптовалюты также в основном дешевеют. Ethereum опускался в цене на 7,81%, до 1,07 доллара, Ripple - на 12,36%, до 1,12 доллара, Bitcoin Cash - на 11,25%, до 1,447 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 495,82 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 34% всего рынка криптовалют, Ethereum - 21%, Ripple - 9%.
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