SEC через суд добилась заморозки активов подозрительного ICO на $600 млн

Джаред Райс

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США добилась судебного запрета на заморозку активов техасской компании AriseBank в связи с подозрениями в мошенничестве в ходе первичного размещения токенов (ICO) AriseCoin, которое, по утверждению AriseBank, привлекло $600 млн.

Как говорится в сообщении SEC, комиссия подозревает, что 29-летний учредитель AriseBank Джаред Райс с ноября незаконным образом привлекал средства индивидуальных инвесторов.

AriseBank утверждал, что является первым "децентрализованным банком" в мире. Он использовал соцсети, положительные высказывания знаменитостей и другие вирусные тактики. Дж.Райса и его соучредителя Стэнли Форда, проживающего в Дубае, также обвиняют в том, что их компания и размещение не были зарегистрированы должным образом. При этом они предлагали клиентам счета и другие продукты, якобы застрахованные Федеральной корпорацией страхования вкладов (FDIC) США.

В общей сложности AriseBank собирался привлечь $1 млрд. Это разбирательство является крупнейшим делом SEC на рынке ICO.

"Впервые SEC добивалась назначения конкурсного управления в связи с мошенничеством на ICO", - заявил один из руководителей исполнительного подразделения SEC Стив Пейкин.