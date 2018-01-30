Евро вернулся к росту 30 января на данных о ВВП еврозоны

Евро во вторник остановил падение и вернулся к росту на позитивных данных о ВВП еврозоны, фунт стерлингов и швейцарский франк также дорожают, тогда как доллар США возобновил снижение.

В ходе торгов в понедельник доходность 10-летних US Treasuries поднималась до самой высокой отметки с апреля 2014 года, отмечает MarketWatch.

Евро к 14:22 кв 30 января составил $1,2426 против $1,2383 на закрытие прошлой сессии. Ранее в ходе торгов его курс опускался до $1,2335.

Курс евро в паре с японской иеной увеличилась до 135,04 иены со 134,91 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 108,66 иены против 108,96 иены в понедельник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести валют основных торговых партнеров США, опустился на 0,4%.

ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем в 2017 году составил 2,5% и был максимальным за 10 лет, то есть со времен до финансового кризиса.

Внимание инвесторов на этой неделе будет также сосредоточено на обращении президента США Дональда Трампа к Конгрессу с ежегодным посланием, итогах заседания Федеральной резервной системы в среду, а также пятничной публикации ежемесячных данных по американскому рынку труда. Помимо этого, ряд крупных компаний обнародуют финансовую отчетность за четвертый квартал.

Д.Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу в ночь на среду. Ожидается, что он затронет тему торговли, в том числе с Европейским союзом.

Первое в этом году и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание Федрезерва пройдет 30-31 января. Рынок оценивает шансы на подъем ставки в январе всего в 2%, однако на 95% уверен в том, что ставка будет увеличена на следующем заседании в марте.

По прогнозам экспертов, в январе количество рабочих мест в экономике США выросло на 180 тыс., при этом безработица осталась на уровне 4,1%.