Blackstone хочет купить бизнес Thomson Reuters

Blackstone Group LP ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций ключевого бизнеса Thomson Reuters Corp., которое предоставляет данные, аналитику и торговые платформы для Уолл-стрит и финансовых специалистов по всему миру, пишет Bloomberg.

По словам собеседника агентства, близкого к покупателю, Blackstone ведет переговоры о приобретении около 55% бизнеса. Подразделение, которое не включает операции по сбору новостей, оценивается примерно в $20 млрд, уточнил источник.

Обсуждения касаются "потенциального партнерства" в подразделении финансов и рисков. Выручка этого подразделения в 2016 году составила $6,1 млрд.

В результате сделки Blackstone начнет конкурировать с Bloomberg LP и подразделением News Corp. Dow Jones в продаже услуг и торговых инструментов финансовым специалистам от Уолл-стрит до лондонского Сити.

Продажа бизнеса станет одной из крупнейших реструктуризаций Thomson Reuters, с тех пор так как канадский Thomson приобрел Reuters около десяти лет назад.

Blackstone уже владеет финансово-технологической компанией Ipreo Holdings LLC, которую он приобрел совместно с подразделением Goldman Sachs Group Inc. за $975 млн в 2014 году.

Подразделение Thomson Reuters Financial & Risk включает Eikon - его флагманский терминал, который предоставляет данные, аналитику и торговые платформы для профессионалов финансовой индустрии. Подразделение также продает клиентам решения в области регулирования и управления рисками.

77% от выручки подразделения в размере $6,1 млрд поступило от продажи подписки на его продукцию, 15% - от транзакционных сборов.