На межбанке 29 января объем торгов долларом уменьшился на $42 млн до $166,6 млн

В понедельник, 29 января, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 42 млн долларов по сравнению с 26 января до 166,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 45,3 млн долларов по сравнению с 26 января до 187,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 23 коп в понедельник понизился на 28 коп до 28,22 UAH/USD.