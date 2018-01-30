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Курс доллара США продолжает повышаться 30 января на фоне роста доходности госбумаг
09:39 30.01.2018 |
Курс американского доллара продолжает расти относительно основных мировых валют на фоне повышения доходности гособлигаций США.
В ходе торгов в понедельник доходность 10-летних US Treasuries до самой высокой отметки с апреля 2014 года, отмечает MarketWatch.
Евро торгуется утром в районе $1,2358 против $1,2383 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится сейчас около 134,31 иены по сравнению со 134,91 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 108,69 иены против 108,96 иены в понедельник.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,12%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,1%.
Внимание инвесторов на этой неделе будет также сосредоточено на выступлении президента США Дональда Трампа, итогах заседания Федеральной резервной системы в среду, а также пятничной публикации ежемесячных данных по рынку труда. Помимо этого ряд крупных компаний обнародуют финансовую отчетность за четвертый квартал.
Д.Трамп выступит с ежегодным обращением к Конгрессу в ночь со вторника на среду. Ожидается, что он затронет тему торговли, в том числе с Европейским союзом.
Первое в этом году и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание Федрезерва пройдет 30-31 января. Рынок оценивает шансы на подъем ставки в январе всего в 2%, однако на 95% уверен в том, что ставка будет увеличена на следующем заседании в марте.
По прогнозам экспертов, в январе количество рабочих мест в экономике США выросло на 180 тыс., при этом безработица осталась на уровне 4,1%.
"Нужно обратить внимание на обращение Дональда Трампа к Конгрессу: оно послужит проверкой опасений относительно напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Заседание ФРС в среду выглядит "проверкой на вшивость", которая может сохранить максимальную нейтральность политического прогноза, чтобы Джером Пауэлл мог иметь некую свободу и произвести фурор на выступлении главы ФРС в следующем месяце и на заседании в марте", - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди.
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