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Золото дешевеет 30 января на фоне роста курса доллара к мировым валютам
09:30 30.01.2018 |
Цена на золото снижается во вторник утром на фоне давления со стороны умеренно укрепляющегося доллара по отношению к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.53 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,53%, до 1333,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,3%, до 17,08 доллара за унцию.
Давление на стоимость драгоценного металла оказывает растущий курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается во вторник примерно на 0,22% - до 89,5 пункта. При этом по отношению к евро доллар укрепляется до 1,2357 доллара с 1,2382 доллара за евро на торгах днем ранее.
Доллар на текущей неделе восстанавливает свои позиции после значительного снижения в конце прошлой недели на фоне комментариев министра финансов США Стивена Мнучина.
Кроме того, участники торгов находятся в ожидании двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор примет решение о процентной ставке. По данным CME Group, 94,8% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне 1,25-1,5% годовых.
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