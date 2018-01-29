Повышение учетной ставки НБУ позволит замедлить инфляцию, - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch полагает, что повышение учетной ставки Национальным банком позволит замедлить инфляцию в Украине.

Об этом говорится в сообщении Fitch, передают Українські Новини.

"Увеличение процентных ставок НБУ свидетельствует о приверженности властей к сохранению улучшений в макроэкономической и финансовой стабильности страны с 2016 года. Для обеспечения макроэкономической стабильности и доверия необходима надежная и эффективная политическая основа... НБУ по-прежнему сосредоточен на устойчивом снижении инфляции в рамках запланированного перехода к таргетированию инфляции. Независимая и надежная денежно-кредитная политика, а также приверженность властей к гибкости обменного курса должны поддерживать лучшие макроэкономические показатели, внутреннее доверие и способность экономики поглощать потрясения", - говорится в нем.

После долгой задержки выдвижение и.о. главы НБУ Якива Смолия на пост главы регулятора должно также уменьшить неопределенность в отношении непрерывности и независимости политики НБУ.

Fitch не имеет каких-либо определенных ожиданий относительно срока привлечения Украиной очередного транша МВФ.

Агентство прогнозирует, что финансирование в сумме 1,9 млрд долларов будет получено в текущем году.

В то же время Fitch отмечает, что сохранение сотрудничества с МВФ и другими многосторонними кредиторами является ключевым фактором для обеспечения доступа Украины к внешнему финансированию, особенно на фоне роста госрасходов на обслуживание внешних обязательств в 2020-2021 годах.

Как сообщали Українські Новини, 25 января Национальный банк повысил учетную ставку с 14,5% до 16%.

В октябре 2017 НБУ повысил учетную ставку до 13,5%, а в декабре - до 14,5%.