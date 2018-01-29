Киберполиция за легализацию криптовалют

Киберполиция выступает за легализацию криптовалют.

Об этом говорится в сообщении киберполиции, передают Українські Новини.

"Сегодня возникла необходимость как можно быстрее урегулировать на законодательном уровне вопросы, связанные с использованием криптовалюты, а также внедрением необходимого налогообложения операций по покупке и продаже криптовалюты. Кроме того, необходимо определить соответствующие правила функционирования украинских криптовалютных бирж и пунктов обмена криптовалют", - сказал глава департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демидюк.

Специалисты по киберполиции считают, что по всем признакам криптовалюта может относиться к электронным средствам - единице стоимости, которая хранится на электронном устройстве и принимается как средство платежа.

Кроме того, в кибреполиции поддерживают легализацию процесса майнинга криптовалюты и использования технологии Blockchain в государственном и частном секторах.

По словам Демидюка, украинцы все чаще становятся жертвами злоумышленников во время операций с криптовалютами.

Как сообщали Українські Новини, Государственное предприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) прогнозирует внедрение в работу государственных реестров системы хранения и защиты данных Blockchain не ранее 2018 года.

Национальный банк не намерен выпускать собственную криптовалюту.