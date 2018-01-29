На межбанке 26 января объем торгов долларом увеличился на $38,4 млн до $208,6 млн





В пятницу, 26 января, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 38,4 млн долларов по сравнению с 25 января до 208,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 37,5 млн долларов по сравнению с 25 января до 233 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 9 коп в пятницу опустился на 23 коп до 28,50 UAH/USD.