Финансовые новости
- |
- 29.01.18
- |
- 21:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ethereum дорожает после получения рейтинга агентством Weiss выше, чем у биткоина
08:47 29.01.2018 |
Вторая по величине криптовалюта Ethereum приближается к историческому рекорду после того, как рейтинговое агентство Weiss присвоило этой валюте рейтинг выше, чем у биткоина.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.18 EET Ethereum дорожает на 6,2%, до 1,22 тысячи долларов (исторический рекорд составляет около 1,42 тысячи долларов), биткоин дешевел на 1,8%, до 11,57 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 2,6%, до 11,6 тысячи долларов. На бирже OKEx валюта дешевела на 1,6%, до 11,62 тысячи. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в цене на 2,3%, до 11,42 тысячи долларов.
Независимое американское рейтинговое агентство Weiss Ratings присвоило Ethereum рейтинг "B", тогда как биткоин получил рейтинг ниже - "C+", сообщает телеканал CNBC. Более низкую оценку биткоину агентство объяснило тем, что крупнейшая криптовалюта сталкивается с трудностями сети, что приводит к задержкам и высокой стоимости транзакций. Биткоин, передает телеканал комментарий агентства, не имеет прямого механизма для срочной модернизации своего программного кода.
Ни одна из 74 криптовалют, по версии агентства, не получила высшую оценку "A". Высший из присвоенных рейтингов ("B"), кроме Ethereum, получила криптовалюта EOS, 9-ая по величине на криптовалютном рынке, передает телеканал.
Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ripple дорожает на 6,8%, до 1,38 доллара, Bitcoin Cash - на 1,6%, до 1,7 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 584,71 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 33% всего рынка криптовалют, Ethereum - 20%, Ripple - 9%.
Между тем японская криптовалютная биржа Coincheck сообщила о выплате компенсации пользователям, которые пострадали после недавней атаки на биржу. В пятницу биржа остановила торги криптовалютами, кроме биткоина, на фоне сообщений СМИ о выводе с кошельков пользователей цифровых валют на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Изначально ограничения коснулись криптовалюты NEM. По данным биржи, атака затронула 260 тысяч пользователей, им будет выплачено 523 миллиона NEM - более 500 миллионов долларов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине узаконят скандальные стройки и дадут строить на крышах
|Наші в Давосі: Чим запам'яталася Україна на Всесвітньому економічному форумі
|О чем забыл Сурков и промолчал Волкер
|Давос надежд и опасений. Почему на форуме Украины было много, а России - мало
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 29 января продолжил движение вниз
|Рынок акций Украины 29 января продолжил рост
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.01.18
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 26 января составил 28.2465 грн
|Депозитные ставки для физлиц 29.01.18
|Доллар дорожает к евро и иене 29 января в ожидании заседания ФРС, речи Трампа
|Повышение учетной ставки НБУ позволит замедлить инфляцию, - Fitch
Это интересно
|Nissan оснастил японский отель тапочками-беспилотниками
|5 здоровых и экологически чистых стран мира
|Беспилотные мини-автобусы начали перевозить пассажиров в Стокгольме
|Создатель Мивины стал самым богатым человеком Вьетнама
|Vivo X20 Plus UD, первый в мире смартфон с дактилоскопом под экраном, представлен официально
|Электрокары китайской Great Wall разработают в Европе
|DJI показала Mavic Air: компактный дрон с 4K и управлением жестами за $800