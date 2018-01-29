Доллар дорожает к евро и иене 29 января в ожидании заседания ФРС, речи Трампа

Доллар США в ходе торгов в понедельник укрепляется к большинству основных мировых валют, участники валютного рынка ждут январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления президента США Дональда Трампа.

Между тем доходность US Treasuries обновила максимум с мая 2014 года, что также положительно сказывается на американской валюте.

Евро к 16:19 EET 29 января стоил $1,2365 по сравнению с $1,2427 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.

Курс евро к иене снизился к этому времени до 134,46 иены со 134,93 иены в прошлую пятницу. Курс доллара вырос на 0,2% - до 108,75 иены.

Первое в этом году и последнее для Джанет Йеллен в качестве председателя заседание ФРС состоится 30-31 января. Рынок оценивает шансы на подъем ставки в январе всего в 2%, однако на 95% уверен в том, что ставка будет увеличена на следующем заседании в марте.

Кроме того, участники рынка ждут первого для президента США Дональда Трампа доклада Конгрессу о положении дел в стране (State of the Union Address), который состоится в ночь на 31 января. Ожидается, что он затронет тему торговли, в том числе с Европейским союзом.

Между тем аналитики ING Bank NV не уверены в том, что повышение курса доллара продлится долго. По мнению экспертов банка, американская валюта будет дешеветь большую часть 2018 года из-за структурных факторов, включая дефицит бюджета США и дефицит счета текущих операций платежного баланса страны.

