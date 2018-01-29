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Золото коррекционно дешевеет 29 янваоря после роста на слабом долларе
09:08 29.01.2018 |
Цена на золото несколько снижается в понедельник утром в рамках коррекции после роста на слабом долларе на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.57 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,4 доллара, или на 0,4%, до 1346,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,32%, до 17,385 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался при этом на 0,13% - до 89,18 пункта.
На прошлой неделе курс доллара к основным мировым валютам опустился до трехлетних минимумов после комментариев министра финансов США Стивена Мнучина. В среду Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%. Позднее министр добавил, что его фразу о слабом долларе неправильно поняли, а на самом деле в долгосрочных интересах страны - сильная национальная валюта.
Негативная статистика также поддержала давление на доллар. В пятницу стало известно, что рост экономики США в четвертом квартале замедлился сильнее прогнозов. Рост ВВП страны, по первой оценке, составил за период 2,6% против прогноза в 3%. При этом в третьем квартале рост ВВП составил 3,2%.
Традиционно более слабый доллар поддерживает цены на золото, так как делает металл дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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