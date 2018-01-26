4 главных триггера для краха криптовалют

Если верить тому, что чем выше криптовалюта, тем она сильнее падает, значит, криптовалюты начинают готовиться к масштабному спаду. Хотя это может быть просто началом большого "бычьего" рынка для криптовалют.

По состоянию на понедельник объем рынка криптовалют составлял $563 млрд, что является ростом на 3400% с начала 2017 г. согласно данным CoinMarketCap.

Остается лишь задаться вопросом о том, как долго удастся поддерживать этот рост, учитывая, что криптовалюты взлетают на несколько тысяч процентов, поисковые запросы в Google, касающиеся этой темы, достигли максимумов, а на рынках появляется огромное количество людей, мечтающих о мгновенном обогащении? Если криптовалюты - это "пузырь", что может привести к тому, что он лопнет?

Регулирование

Если регуляторы в США, Европе или других странах запретят биржи и другие компании, предоставляющие услуги рынку криптовалют, это окажет влияние и на сами криптовалюты, которые сложно запретить напрямую.

Возьмем для примера Китай: летом 2017 г. страна "запретила" криптовалюты, и все закончилось тем, что люди и компании просто переместились еще куда-то.

И рынок, вместо того чтобы рухнуть, показал ралли. Будут ли последствия для США или Европы более драматическими?

Скорее всего, да, но насколько вероятен сценарий того, что одна из крупнейших западных стран запретит криптовалюты? Можно прогнозировать шанс в 10% того, что в 2018 г. криптовалюты упадут примерно на 50% с верхних позиций на рынке.

Биржи обмена

До 2014 г. около 70% всех торгов в сфере криптовалют происходили на одной бирже: Mt. Gоx. В начале этого года она приостановила торги, что привело к краху рынка криптовалют на 80% с его максимумов.

Некоторые опасаются, что сегодня эта ситуация может повториться. Однако сейчас вряд ли на какой-либо бирже проводится более 10% от общего объема торгов согласно данным CoinMarketCap. Тем не менее есть биржи, играющие важную роль: согласно Hackernoon компания Coinbase и биржа GDax - одна из крупнейших бирж, приносящая свежие фиатные деньги в экосистему и владеющая одной из крупнейших баз пользователей по всему миру.

Таким образом, проблема у экосистемы может возникнуть не на фоне взлома, а на фоне прекращения поступления новых денег, которые могут способствовать ее росту.

Однако здесь есть еще более страшная картина. Одна из крупнейших бирж по объему торгов - это биржа Binance, существующая 6 месяцев, на которой иногда появляется более 200 тыс. новых пользователей в час.

Что если Coinbase рухнет и свежий приток денег иссякнет? Что делать, если чрезвычайно молодая биржа обмена Binance столкнется с проблемами?

Да, многие биржи делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность пользователей, но всегда есть риск того, что одна или несколько бирж потерпят крах. Если что-то пойдет не так при экспоненциальном росте, это может привести к тому, что свежий приток капитала иссякнет или перекроет большой поток монет на неопределенный срок.

Шансы того, что крупные биржи обмена могут столкнуться с серьезными проблемами, составляют около 25% на 2018 г. с падением на 10-15% с верхних позиций рынка.

Покупка криптовалют в кредит



Некоторые обменные биржи дают возможность пользователям покупать криптовалюты с помощью кредитных карт. Более того, инвесторы во многих случаях могут делать покупки в кредит.

В одном из отчетов сказано, что около 3-4% покупок бывает сделано в кредит, который не может быть выплачен покупателем.

Такая игра - это ставка на то, что рынок продолжит рост, поэтому любой продолжительный период бокового движения может стать плохой новостью для тех, кто должен начать закрывать позиции. Такой рынок не наблюдался с лета 2017 г., поэтому некоторые недавние участники могут быть застигнуты врасплох.

Подобный сценарий вполне вероятен, но он, скорее всего, будет иметь более слабый эффект, чем другие рыночные риски только из-за цифрового преимущества. С вероятностью в 20-25% он упадет на 5-10% с верхних позиций рынка.

Криптовалюта Tether

Если рыночная капитализация криптовалюты составляет $1 млрд, это не означает, что приток средств в эту криптовалюту составил $1 млрд. Он мог быть намного меньше, так как рыночная капитализация рассчитывается путем умножения количества токенов на последнюю торговую цену.

Итак, при рыночной капитализации криптовалюты в $1 млрд возможно, что реально в криптовалюту было вложено только $50 млн. Поэтому, если она рухнет, ее рыночная капитализация упала бы с $1 млрд до 0, однако инвесторы фактически потеряли бы только $50 млн.

Есть одно большое исключение - Tether.

Если рыночная капитализация криптовалюты составляет $1 млрд, это не означает, что приток средств в эту криптовалюту составил $1 млрд. Он мог быть намного меньше, так как рыночная капитализация рассчитывается путем умножения количества токенов на последнюю торговую цену.

Итак, при рыночной капитализации криптовалюты в $1 млрд возможно, что реально в криптовалюту было вложено только $50 млн. Поэтому, если она рухнет, ее рыночная капитализация упала бы с $1 млрд до 0, однако инвесторы фактически потеряли бы только $50 млн.

Есть одно большое исключение - Tether.

Tether добывается практически из чистого воздуха посредством очень сложной системы, предположительно всякий раз, когда $1 вкладывается взамен. На данный момент общая стоимость Tether составляет около $1,6 млрд, что, предположительно, означает, что $1,6 млрд действительно были вложены в эту криптовалюту.

Согласно некоторым сообщениям этот токен не поддерживается $1,6 млрд. А так как многие биржи связаны с Tether и если выяснится, что заявленная стоимость не соответствует действительности, это приведет рынок к значительному падению.

В этом году вероятность этого может составить 10% и приведет к падению рынка на 10-15%.

Стоит отметить, что штатный юрист Bitfinex, биржи обмена, имеющей связь с Tether, в своем заявлении в декабре отметил, что "каждое заявление, сделанное этими плохими игроками, было явно ложным и сделано для того, чтобы агитировать сферу криптовалют; в итоге Bitfinex решил утвердить свои законные права и средства защиты против этого агитатора и его партнеров".

Смотреть в будущее

Рассматривая эти варианты, мы видим несколько историй: отдельный результат не является вероятным, также не обязательно, что он будет иметь огромное влияние, но многие из возможностей взаимосвязаны.

Если одна фишка домино начинает падать, она может потянуть за собой и другие - и начинает появляться вероятность падения рынка на те же 80%, что и в случае с Mt.Gox в 2014 г.

Хотя вряд ли это случится в 2018 г., но если бы это произошло, стоило бы переместить свои криптовалюты в "безопасные" классы активов.



