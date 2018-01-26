Фунт стерлингов дорожает на данных о росте ВВП Великобритании

Курс фунта стерлингов к доллару поднялся в пятницу до максимума с апреля 2016 года после публикации данных о росте ВВП Великобритании в четвертом квартале 2017 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,4247 доллара с 1,4139 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов показатель достигал отметки в 1,4289 доллара за фунт, что является самым большим значением с середины апреля 2016 года. Курс евро к доллару поднимался до 1,2458 доллара за евро с 1,2397 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 109,06 иены за доллар со 109,41 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,58%, до 88,88 пункта.

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2017 года, по первой оценке, увеличился в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,5%, сообщило национальное статистическое бюро страны. Показатели оказались слегка выше прогнозов аналитиков. При этом ВВП страны за год вырос на 1,8% после 1,9% годом ранее. Квартальный рост сферы услуг, которая составляет основу экономики Великобритании, составил 0,6% после роста на 0,4% кварталом ранее. Строительный сектор сократился на 1% после снижения на 0,5% в третьем квартале.

"Это еще одно подтверждение, что развитие экономики страны превзошло ожидания со времен референдума (по выходу Великобритании из Евросоюза)", - заявил стратег Mitsubishi UFJ Financial Group Ли Хардман (Lee Hardman) агентству Рейтер.

Между тем евро укрепляется к доллару на 0,5%. На Всемирной экономическом форуме в Давосе в четверг глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил о необходимости достаточной степени денежного стимулирования для поддержки инфляционных тенденций. Он также раскритиковал комментарии министра финансов США Стивена Мнучина в предыдущие дни форума. Выступая в среду на форуме в Давосе, Мнучин в частности заявил, что слабый доллар является позитивным фактором для экономики США, поскольку на валюте завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.

Драги в свою очередь заявил, что курс евро отчасти вырос из-за внутренних причин, а именно развития экономики еврозоны, и частично из-за внешних причин. Инвесторы расценили упоминание главой ЕЦБ внешнего фактора в контексте заявлений Мнучина.